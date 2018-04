Koningsdag-tussenstand bij Rode Kruis Zwolle: twee pleisters

PvdA Zwolle: Wat gebeurt er op de Kop van Voorst?

13:35 Waarom wordt er volop gegraven in het historisch stuk natuur op het schiereiland Kop van Voorst in Zwolle? Volgens de PvdA-fractie in Zwolle is hierover onrust ontstaan in de wijken Holtenbroek en Stadshagen. Daarom heeft de fractie inmiddels vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.