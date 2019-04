Koningsdag uitbundig gevierd op Assendorperplein

Kleingeld

Even verderop doet ook Dineo (8) een poging om de prijs te bemachtigen met haar viool. In haar haar heeft ze oranje extensions om er extra feestelijk uit te zien. ,,Daar zijn we gisteren nog de hele avond mee bezig geweest, lacht moeder Joke Schutte. ,,Ze vindt het wel heel spannend en erg leuk’’ vertelt ze. Om die woorden nog wat kracht bij te zetten, kirt Dineo: "Wanneer is de prijsuitreiking?’’Ze probeert al het kleingeld dat ze heeft verdiend in een knip te drukken "het past niet meer in mijn portemonnee!’’