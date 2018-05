Koninklijke Bibliotheek bestempelt website oud-Zwollenaar tot 'Digitaal Erfgoed'

Foto's van lezers bewijzen het: bergen vuilnis naast afvalcon­tai­ners in Zwolle

9:00 Rova-manager Henk van Dijk stelt dat de afvalverwerking in 99 van de honderd gevallen goed verloopt in Zwolle. Toch blijkt in de stad veel ergernis te zijn over afval. Na een oproep van deze krant stuurden Zwollenaar tientallen probleemlocaties in.