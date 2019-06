Koninklijke deelname aan Halve Marathon Zwolle

Zoon onder dak, maar vakantie­geld weg: ‘Gedwongen verhuizing jaagt WZ­CO-cliën­ten Zwolle op kosten‘

9:18 Om te voorkomen dat haar zoon op straat zou staan, besloot de Zwolse Madelene Bouwhuis haar vakantiegeld maar in te zetten. Hij is een van de cliënten van de failliete zorgorganisatie WZCO die per 1 juni moest verhuizen maar een paar dagen voor de gevreesde datum stond hij nog steeds met lege handen. Afgelopen week kon hij tóch de sleutels van een ander huis in ontvangst nemen.