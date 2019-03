Koninklijke erepenning voor jarige scoutinggroep Zwolle

UPDATE Nachtelij­ke diefstal Aldi Zwolle: winkel is voor derde keer in half jaar tijd de sigaar

15:18 Bij de Aldi aan de Rijnlaan in Zwolle is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. Het is al de derde keer in een half jaar tijd dat dieven het op die winkel hadden voorzien.