Koninklijke onderscheiding voor gouden paralympische sporter Jitske Visser uit Zwolle

‘Ga gewapend naar de coffeeshop’, hoorde de Zwollenaar (27) van de stemmen in zijn hoofd

14 september Stemmen in zijn hoofd gaven een Zwollenaar opdracht om met twee messen in zijn handen langs te gaan bij coffeeshop Sky High, zo verklaarde hij eerder. Op de zitting dinsdag ontkende de verdachte van een gewapende overval in Zwolle dat er iets mis is met hem. ,,Stemmen? Ik ben gewoon nuchter, mevrouw.’’