Kookbeleid: Chaatsalade met Eefke Meijerink (PvdA)

VideoGek van de Indiase keuken is lijsttrekker Eefke Meijerink van de PvdA. Niet dat ze ooit in India is geweest (,,Het trok me nooit zo”). Desondanks sleept Meijerink een trommel vol kleine bakjes Indiase en Aziatisch kruiden én een kookboek mee naar de keuken van verslaggever Janske Mollen voor Kookbeleid, koken met lijsttrekkers.

Chaatsalade (spreek uit: tsjaat) wil ze graag maken (,,Toen ik dat bedacht scheen de zon”), met een ‘lovecake’ als toetje na. Die heeft ze vanwege de tijd thuis al gebakken. Het is tekenend voor Meijerink, die in mum van tijd mijn keuken overneemt. Even de papadums frituren, uit laten lekken op keukenrol, even de radijsjes wassen. Subtiel zet ik en passant de afzuigkap aan. ‘Dat vergeet ik thuis ook altijd’, grinnikt ze. ‘Dan doet mijn vriend het’. Maar 't komt vast goed. Je kunt aan de handelingen, volgorde van voorbereidingen en snelheid wel zien dat Meijerink vaker kookt.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm PvdA-lijsttrekker (en nu nog wethouder) Eefke Meijerink kookt Chaatsalade met papadums in Kookbeleid, koken met lijsttrekkers. © Frans Paalman

Wethouder

De PvdA-lijsttrekker is sinds eind oktober ook wethouder. Ze volgde na tien jaar raadslidmaatschap Nelleke Vedelaar op die voorzitter werd van de landelijke PvdA. Heeft Meijerink het gevoel dat ze nu meer kan doen? ,,Als raadslid zie je iets gebeuren en dan ga je er bovenop. Er meteen op af. Als wethouder doe je dat meestal niet meteen. Maar ga je aan een ambtenaar vragen, ‘Goh, wil je eens kijken hoe dat zit, want ik maak me daar zorgen over’. En dan zorg je dat je alle kanten van het verhaal weet zodat je ook echt in kunt grijpen. En dat gaat dan wel weer makkelijker als wethouder.” Wat haar trekt in de politiek is ‘het kleine en het grote bij elkaar brengen’. ,,Dat het voor die ene persoon klopt, maar ook voor de stad als geheel.”

Ruimere doelgroep

Daarom maakt ze zich sterk voor meer sociale huurwoningen. ,,Voor 2020 moeten er 720 woningen bij zijn gebouwd. Maar dan zijn we er nog niet.” En opvallend: haar partij wil in Zwolle op proef de doelgroep voor de sociale huurwoningen verruimen. En die jarenlange wachtlijst dan? ,,Er is een groep mensen tot een jaar of 35 die in een sociale huurwoning woont en niet kan kopen. We willen kijken of wie die mensen in een sociale huurwoning kunnen laten wonen. Er is druk op de woningmarkt en met die 720 woningen in 2019 kunnen we zien wat dat met de wachtlijst doet. Dan kunnen we kijken of we met dit soort maatregelen deze groep mensen kunnen helpen.”

Eberhard

Na de frisse salade en de ‘lovecake’ met romige yoghurt en granaatappelpitjes, komen we op de campagneslogan. Een ‘lief, sociaal, mooi, groen Zwolle’. Heeft dat ‘lief’ nog iets te maken met Eberhard van der Laan, de overleden burgemeester van Amsterdam die dat altijd zei? ,,Ja, een beetje wel. Ik geloof ook echt dat als je je best doet om je een beetje in elkaar te verdiepen en elkaar een beetje de ruimte te geven, dat je dan een fijnere stad krijgt.”

Beoordeling:

Originaliteit: 7,5

Moeilijkheidsgraad: 7,5

Bewerkelijk: 8

Resultaat: 7,6

Recept: Chaatsalade

Ingrediënten:

1/2 komkommer

1 bos radijs

4 bosuitjes (lenteuitjes)

1 granaatappel (of als je dat teveel gepeuter vindt granaatappelpitjes (grote bak) bij de ah)+ klein bakje granaatappelpitjes voor het toetje

25 gram verse koriander (grote bos)

Fles raapzaadolie

1 blik kikkererwten (400 gram)

200 gram goeie griekse yogurt (bv total)

2 tl Suiker

½ tl Zout

½ tl chilipoeder

Sap van ½ citroen

2 grote eetlepels gedroogde kokos snippers (zakje bij de taartafdeling)

½ tl chaat massala

Papadums (uit de toko om zelf te frituren of voorverpakte in de supermarkt)

Bereiding:

Papadums frituren in laag raapzaadolie of koolzaadolie (reukloos) en laten drogen op keukenpapier.