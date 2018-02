Kookbeleid: pompoenstoofpot maken met SP-lijsttrekker Brammert Geerling

Kookbeleid

In een serie van kooksessies gaat verslaggever Janske Mollen in gesprek met de lijsttrekkers van de 8 Zwolse partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Geerling trapte deze week af en wilde graag een pompoenstoofpot maken. Een vleesloos gerecht, omdat hij het lekker vindt. ,,Ik ben omnivoor, dus het hoeft voor mij niet per se vegetarisch te zijn.”En hoewel zijn omgeving zich verwonderde of hij wel kon koken, probeert de alleenstaande Zwollenaar toch meerdere keren voor zichzelf te koken. ,,Aardappelen, groenten, vlees vooral. En mijn specialiteit is soepen. Maar dit maak ik ook heel vaak.”

Hij geeft aan vol de campagne in te gaan voor verkiezingswinst. ,,Een zetel erbij moet zeker kunnen, meer stemmen binnenhalen sowieso”, schat Geerling hun kansen in. ,,En dan wil ik graag met andere partijen om de tafel.” Waar hij dan vooral op in zal zetten het sociale woningbeleid en armoedebeleid.

Fractievoorzitter

Zo gedecideerd als hij klinkt, zo vanzelfsprekend was het nog niet dat hij fractievoorzitter werd vorig jaar. ,,Ik hoefde Frank (Futselaar, red.) niet zo nodig op te volgen. Zo’n sfeertje hangt er ook niet binnen de SP, dat mensen met dergelijke ambities meedoen en die uitspreken. Maar de fractie vond dat ik het zou kunnen. En dus ben ik het maar gaan doen.”

Brammert Geerling, fractievoorzitter van de Zwolse SP

Dat ie bij de SP zou belanden was ook niet altijd vanzelfsprekend, maar hij was al vroeg politiek geïnteresseerd. ,,Ik had al bepaalde meningen over hoe het in de wereld ging en dat het niet eerlijk is. Dat het anders zou moeten en kunnen. Dat vond ik bij de SP terug, samen met dat actieve, op straat en het feit dat raadsleden en kamerleden een groot deel van hun salaris inleveren. Dat vond ik heel sympathiek. Zelf het goede voorbeeld geven. Dat is een club waar ik wel bij wil horen.”

En de pompoenstoofpot? ,,Ja, hij is wel geworden wat ik ervan hoopte.” Een makkelijk, smaakvol en gezond gerecht.

Beoordeling:

Originaliteit: 7,5

Moeilijkheidsgraad: 6

Bewerkelijk: 8

Resultaat: 7,1

Recept

Pompoenstoofpot

Ingrediënten

• Olijfolie

• 1 ui

• 2 tenen knoflook

• 1 rode paprika

• 1 courgette

• 1 kleine pompoen

• champignons (circa 100 gram)

• oregano

• blikje tomatenpuree

• 250 ml bouillon (rund of groente) (blokje)

• 1⁄2 rode peper

• Peper & zout

Optioneel

• Zure room

• (donker) brood

Bereiding

Pompoen schillen en in blokjes snijden. Ui in halve ringen en rode peper en knoflook fijn snijden.

Doe olie in een braadpan, en fruit de ui, peper en knoflook. Snijd de courgette en paprika in blokjes.