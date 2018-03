Kookbeleid: tagliatelle al funghi met Gerdien Rots

VideoMet 'haar' ChristenUnie was ze de grote winnaar bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Zwolle en bemachtigde maar liefst 8 zetels. Over de redenen van dien winst, haar liefde voor Italië en zichzelf praat lijsttrekker Gerdien Rots tijdens Kookbeleid. Op het menu: tagliatelle al funghi met salade.

Rots gaat meteen voor het charme-offensief en komt met een presentje. ,,Ook voor jou als herinnering hieraan", zegt ze. Een kookboek. Eten met Franciscus, recepten van de paus. Maarre, de paus is toch vrij katholiek? ,,Maar als protestant vind ik hem ook echt heel inspirerend. De manier waarop hij de daad bij het woord voegt en eenvoud predikt, dat vind ik heel erg mooi."

Gea

Zelf haalt ze ook inspiratie uit mensen uit de stad. Niet direct haar fractie- of partijgenoten zoals Ed Anker of Arie Slob, maar 'gewone Zwollenaren'. ,,Ik ben in contact met een vrouw, Gea, zij zit in een rolstoel, omdat zij ernstige, fysieke beperkingen heeft, maar een hele heldere geest. En wat zij allemaal voor mekaar krijgt in haar leven, met vrijwilligers, met zelfstandig wonen, met kunstenaarswerk wat ze wil doen. Dat vind ik super inspirerend."

Volledig scherm Gerdien Rots. © Frans Paalman

Koopzondagen

De verkiezingswinst van vorige keer komt volgens Rots door een combinatie van factoren. ,,Waarvan ik hoop dat de belangrijkste is dat mensen zien dat wij echt goede dingen voor de stad en voor de inwoners doen." Eén van de belangrijkste onderwerpen voor de ChristenUnie de afgelopen vier jaar was het in toom houden van het aantal koopzondagen. Hoe staat ze daar nu in? ,,We ontkennen niet dat er een behoefte is aan koopzondagen. We hebben juist ook gezegd, als grootste partij zijn we er voor alle Zwollenaren. En dat we ook zeker als lokale partij de ondernemers die als echtparen een winkel runnen en echt snakken naar een vrije dag, ook rekening willen houden met hen."

Memoires

Over de volgende en laatste lijsttrekker in dit rijtje verklapt Rots nog een 'geheimpje': ,,Ik weet van William (Dogger, red) dat hij boeken schrijft en ben benieuwd of we nog een keer de politieke memoires van hem gaan lezen." Is ze dan 'bang' dat ze erin staat? Met een lach: ,,Ik mag het hopen!"

Beoordeling:

Originaliteit: 7,5

Moeilijkheidsgraad: 6

Bewerkelijk: 7,5

Resultaat: 7

Recept 1: Tagliatelle met champignons en walnoten-gorgonzola-roomsaus en een frisse salade

Ingredienten:

350 gr tagliatelle (maakt niet uit welke, droge of verse, maar bijvoorbeeld tagliatelle verdi all’uovo is wel lekker)

125 ml crème fraîche

400 gr kastanjechampignons

150 gr Italiaanse rauwe ham

1 sjalotje

1 teentje knoflook

bosje platte peterselie

200 gr gorgonzola

Geschaafde Parmezaanse kaas (om erover heen te strooien)

Handje walnoten (neem ik zelf mee, van de boom uit onze eigen stadstuin)

Extra vergine olijfolie

Zeezout en peper uit de molen

Theelepel gedroogde oregano

Voor de salade:

Zakje gemengde sla met rucola

Handje cherrytomaatjes

Rode ui

Rode paprika

Wat snippers achtergehouden gorgonzola

Sneetje oud brood (voor croutons)

Dressing van olijfolie, balsamicoazijn, theelepel Zwolse honingmosterd, een theelepel honing en een kneepje citroensap

Bereiden:

Snipper de sjalot. Snij de champignons in plakjes of partjes. Snij de peterselie fijn. Verhit de olijfolie in een grote koekenpan en fruit hierin de sjalot zachtjes. Voeg de champignons toe. Knijp het teentje knoflook erboven uit. Bak al omscheppend op iets hoger vuur bruin en gaar. Maal halverwege het bakken wat zeezout boven de champignons (haalt de lekkere champignonsmaak omhoog). Voeg de peterselie en de Italiaanse rauwe ham toe. Laat nog even kort op hoog vuur bakken. Roer tot slot de crème fraîche en de gorgonzola erdoor. Hou een beetje gorgonzola over voor de sla. Laat alles goed heet worden. Maak af met royaal versgemalen peper uit de molen en de oregano.

Kook ondertussen de tagliatelle volgens de voorschriften, maar dan één minuut korter, zodat het goed al dente blijft. Giet de al dente pasta af, hou een kopje kookvocht achter de hand. Meng de pasta door de saus in een warme schaal. Proeven of het goed op smaak is. Maak eventueel smeuïger met een scheutje van het achtergehouden kookvocht. Schaaf er wat Parmezaanse kaas over.

Rooster de gehakte walnoten kort in een droge koekenpan en strooi ze over de pasta.

Doe de gemengde sla met rucola in een schaal. Snijd flinterdunne plakjes van de helft van de rode ui en de rode paprika en verdeel dit samen met de doormidden gesneden cherrytomaatjes over de sla. Strooi er nog wat gehakte geroosterde walnoten over en een paar snippers gorgonzola.

Snijd de oude boterham in kleine blokjes van één bij één cm en laat dit in een koekenpan met een royale scheut olijfolie rustig bakken tot harde croutons. Knijp er op het einde nog gauw een teentje knoflook over uit en laat kort meebakken. Strooi de croutons over de sla.