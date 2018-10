Kookboek Thuis van Jonnie en Thérèse Boer is hommage aan vrienden en familie

De Hoop Bakkers uit Hattemer­broek weer in de problemen

17:16 De Hoop Bakkers uit Hattemerbroek is weer in de problemen. Drie jaar nadat ternauwernood een faillissement kon worden voorkomen, is het bedrijf weer failliet verklaard. Bovendien heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de locatie in Hattemerbroek gesloten, omdat er muizen in de bakkerij zaten.