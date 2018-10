Koopwoningen Apeldoorn, Deventer en Zwolle: te weinig en te duur

Rodenburg is onderdeel van Dynamis (organisatienetwerk dertien grote, regionale makelaars met meer dan veertig vestigingen) en heeft zelf vestigingen in Apeldoorn, Deventer en Zwolle. In hun gezamenlijke kwartaalrapportage concluderen Rodenburg en Dynamis dat de regionale woningmarkt het moeilijk heeft. Er is te weinig aanbod van koopwoningen en de prijzen stijgen te snel. Het aantal keuzemogelijkheden voor woningzoekers is daardoor te beperkt waardoor de druk op de regionale koopwoningmarkt, in combinatie met onvoldoende nieuwbouwproductie, toeneemt.

Duur

Uit de cijfers over het derde kwartaal van 2018 blijkt dat Zwolle (buiten Brabant en de Randstad om) de duurste gemeente in Nederland is geworden qua vierkante meterprijs. Woningkopers in deze stad betaalden gemiddeld maar liefst 2.725 euro per vierkante meter woonruimte. Dat is een stijging van 475 euro (20%) ten opzichte van een jaar eerder. Het landelijke stijgingspercentage is 10%.

Ook Apeldoorn is met 2.400 euro per vierkante meter woonruimte aan de dure kant, daar steeg de prijs met 11%. Deventer kende een stijging van 13%, daar moest gemiddeld 2.200 euro per vierkante meter woonruimte worden betaald. Ter vergelijking: de prijs per vierkante meter woonruimte in Groningen, Arnhem en Enschede bedragen respectievelijk 2.325 euro, 2.250 euro en 1.900 euro.

Beperkt