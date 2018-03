Koopzondag Zwolle in slotdebat bijna heilig verklaard

In het slotdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag is de koopzondag door D66 opgeblazen tot bijna heilige proporties. ,,Maar uw belofte nakomen doet u niet."

,,Dit onderwerp gaan we bij coalitieonderhandelingen als eerste op tafel leggen. Het is voor de toekomst van Zwolle belangrijker dan vier jaar geleden", sprak D66-leider Jan Brink in hogeschool Windesheim. Daar werd maandagavond het slotdebat gehouden met de acht Zwolse lijsttrekkers. Iedereen haalde zijn of haar stokpaardje nog eens van stal, waarbij D66 vol inzette op de koopzondag. Nu is de partij van Brink nog met handen en voeten gebonden aan het coalitieakkoord dat onder druk van grootste partij ChristenUnie een beperkt aantal koopzondagen toestaat.

SP en ChristenUnie

,,Vier jaar geleden was de situatie precies hetzelfde", wees William Dogger (Swollwacht) de D66-leider terecht. ,,Als je iets belooft, dan moet je het nakomen. U doet dat niet." Zijn partij wil ondernemers eveneens de keuze geven hun eigen openingstijden te bepalen. Alleen SP en ChristenUnie gaven tijdens het slotdebat aan niet voor ondernemersvrijheid te zijn op zondag.

De afgelopen maanden bleek steeds vaker dat D66 in haar maag zat met de huidige koopzondagafspraak. Nu ze er het belangrijkste campagne-item van gemaakt heeft (zelfs de minister kwam er afgelopen weekend voor naar Zwolle), kan ze met goed fatsoen niet nogmaals in een coalitie stappen met een conservatief winkelzondag akkoord. Thom van Campen, leider van ondernemerspartij VVD, zit in een vergelijkbare positie als Brink. Hij wilde zich gisteren de kaas niet van het brood laten eten en claimde in zijn slotpleidooi het succes van het supermarktakkoord. ,,Het vrijgeven van de openingstijden voor supermarkten is iets wat we hebben gehaald." De huidige coalitie besloot halverwege haar periode dat elke super wel op zondag open mag.

Lef en laf

De onderhand gezworen vijanden ChristenUnie en Swollwacht vlogen elkaar maandag ook nog maar eens in de haren. Swollwacht is de grote anti-windmolenpartij van Zwolle. Ze wil op andere manieren de stad groener maken. Gerdien Rots (ChristenUnie): ,,Hoogstwaarschijnlijk zijn windmolens nodig om onze doelstellingen te halen. Daar is bestuurlijk lef voor nodig. Swollwacht vertelt het eerlijke verhaal niet, dat is laf."