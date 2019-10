Koorbazen uit Zwolle met Dirty Daddies in uitverkochte AFAS Live: ‘Hoogtepunt!’

De Koorbazen hebben vrijdagavond een verrassingsoptreden gegeven in de uitverkochte concertzaal van AFAS Live. Het mannenkoor uit Zwolle en omstreken deed drie nummers mee met de populaire band The Dirty Daddies.

Het optreden mocht niet uitlekken omdat The Dirty Daddies de samenwerking wilde gebruiken als verrassing voor de zesduizend fans die op het uitverkochte optreden naar Amsterdam waren gekomen.

The Dirty Daddies is een ongekend populaire coverband die in drie uur tijd zo’n 120 nummers kan spelen. De Koorbazen is een a capella-koor van een man of vijftig dat in 2014 werd opgericht in Zwolle.

Geheim

Basstem Koen Schuurhuis zit er vanaf het begin bij. ,,Het is geweldig om te doen en hoewel we allemaal amateurs zijn, nemen we de wekelijkse repetitie serieus. We staan achter wat we doen.’’

In mei werd zijn koor benaderd door The Dirty Daddies. ,,Nadat we vijf optredens hadden verzorgd in de Vishay fabriekshal in Zwolle. Natuurlijk zeiden we ja, dit is mooi. We moesten het alleen wel geheim houden. Dat is redelijk gelukt.’’

Per Touringcar

Het gezelschap toog vrijdag met 45 zangers en acht trommelaars per touringcar van Zwolle naar de Amsterdamse AFAS Live. Schuurhuis, een etmaal later nog altijd nagenietend door de telefoon: ,,En ineens staan we een soundcheck te doen in zo’n grote concertzaal!’’

Het werd nog mooier. ,,Die gasten van The Dirty Daddies maken er een spektakel van. Vuurwerk, lichtshow, van alles. Wat een show. En twee keer anderhalf uur vol gas met nummers die soms dertig seconden duren. Wat een tempo.’’

Nirvana

De Koorbazen kwamen na de pauze het podium op, toen de eerste anderhalf uur erop zat. ,,Twaalf van ons kwamen van achteruit de zaal met de Dirty Daddies meelopen naar voren met fakkels in de hand. De rest, waaronder ik, stond op het podium langzaam Smells Like Teen Spirit aan te heffen van Nirvana. Daarna ging het los.’’

Aan het einde van het tweede deel kwamen de Koorbazen opnieuw in actie, bij You Never Walk Alone en afsluiter Bella Ciao, het Italiaanse nummer dat een wereldhit werd dankzij Netflixserie La Casa de Papel. ,,Dat deden we met de trommels erbij.’’

Station Zwolle

Na hun pakweg fifteen minutes of fame, reden De Koorbazen weer terug naar Zwolle. ,,Denk dat we zaterdagochtend rond 03.00 uur aankwamen bij het station. Toen moest één van ons nog door naar Emmen. En een paar naar Heerde, Meppel en nog een paar plaatsen rond Zwolle.’’

Schuurhuis noemt het optreden een hoogtepunt. ,,En een geweldige ervaring, op zo’n groot podium met al die mobieltjes voor mijn neus.’’

Wat Koorbaas Koen nu gaat doen? ,,Mijn bakfiets wegzetten, hier in Assendorp, deze telefoon ophangen en mijn kroost naar binnen brengen.’’