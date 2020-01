Kop-staartbotsing bij Beekbergen: N786 volledig afgesloten

Ontvoerd, vernederd en afgeperst: hoe ‘bevriende’ cokehande­la­ren elkaar Zwolle uit vechten

Het ene moment partners in crime, het volgende gezworen vijanden. Kopstukken in de Zwolse drugshandel schromen niet elkaar te bedreigen, te beschieten en af te persen. De Zwolse Irakees R. (26), cokedealer met een flink strafblad, wordt deze zomer ontvoerd door Idris M. (26), stelt justitie. Hoe een gewelddadig conflict in de onderwereld volledig uit de hand loopt.