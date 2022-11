Kop-staartbotsing in spits zorgt voor lange file bij Zwolle

UPDATEHet verkeer bij Zwolle had in de avondspits veel last van een kettingbotsing op de A28, ter hoogte van bedrijventerrein de Hessenpoort. Er was richting Meppel maar een rijstrook beschikbaar, waardoor de extra reistijd bijna een uur was. Inmiddels is de weg weer vrij.