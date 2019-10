Kopstukken CDA en GroenLinks hebben een afspraakje bij boeren in Zwolle, en daar blijft het niet bij

Wie lieten hun fietsen achter op de snelweg A28 richting Zwolle?

12:19 Dat er in Zwolle niet altijd een parkeerplek voor je fiets is, is niet nieuw. Maar twee mensen maakten het wel heel bont en besloten hun fiets op de A28 achter te laten. Of zijn de tweewielers van de auto gevallen? De politie wil in ieder geval weten van wie ze zijn.