Koptelefoon op en smullen maar! Bijzonder buffet brengt boer en burger bijeen in Zwolle

Dode Epenaar was bewoner van het huis waar hij gevonden werd: verdachte blijft langer vastzitten

De 51-jarige man die maandag dood gevonden werd in het appartement aan de Pandersakker is de bewoner van het huis. De 29-jarige Zwollenaar die is opgepakt in verband met de dood van de man blijft de komende veertien dagen vastzitten.

2 juni