Kortsluiting in zonnepanelen veroorzaakt uitslaande brand in Lemelerveld

Mysterie: wie reed 34-jarige Mastenbroe­ker van zijn fiets?

14:25 Het onderzoek naar een raadselachtig fietsongeval in de Zwolse wijk Stadshagen, op 20 september vorig jaar, is nog altijd niet afgerond. De politie laat weten dat opnieuw getuigen worden gehoord. Een 34-jarige man uit Mastenbroek werd toen bruut omvergereden door een auto. Volgens omstanders kroop later iemand anders achter het stuur van het voertuig.