Kosten van kunstzinnige ‘Feniks van het Vechtdal’ lopen op naar 578.000 euro, maar Zwolle legt bij

Mysterieu­ze verdwij­ning Eefke (25) op de Veluwe: 6 nieuwe tips bij politie na podcast

Het coldcaseteam van de politie Oost-Nederland heeft zes nieuwe tips gekregen in de zaak rondom de in 1983 spoorloos verdwenen Eefke Wolf (destijds 25 jaar) uit Wezep. De tips kwamen binnen dankzij de podcast ‘Eefke, in rook opgegaan’ van de Stentor. Komt de zaak nu in een stroomversnelling? Dat blijkt nog niet zo eenvoudig.