Kosten veel hoger dan gedacht: Zwolle trekt stekker uit verwarmde brug. ‘Vonden het allemaal al een beetje overdreven’

Op deze brug in Zwolle is het nooit glad. Tenminste, dat was de bedoeling van proef met asfaltver­war­ming

Het kwik hoeft maar iéts rond het vriespunt te zitten en het is glibberen en glijden op en rond de Hoevenbrug over de Nieuwe Wetering. Tenminste, zo was het. Sinds 2019 ligt er bij wijze van proef asfaltverwarming, dat deze week voor het eerst echt getest wordt. ,,Als je er zoveel geld tegenaan gooit, zorg dan ook dat het werkt.’’

13 februari