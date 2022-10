Kosten voor ‘Feniks van het Vechtdal’ langs A28 bij Zwolle lopen op: ‘Maar dit kunstwerk biedt hoop’

Assendorp verliest iconische ‘Jumbokat’ Siepie: ‘Hij was niet echt meer van ons, hij was van iedereen’

Het overlijden van ‘Jumbokat’ Siepie raakt de Zwolse wijk Assendorp in het hart. Of het nou de toonbank van de drogist was, de barkruk van een café of de deur van de supermarkt: de buurtkat was niet weg te denken uit het straatbeeld en veroverde jarenlang lang de harten van oude en nieuwe Assendorpers. Siepie overleed vorige maand op 17-jarige leeftijd.

