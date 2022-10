Kosten voor kunstwerk langs A28 ver buiten budget: 'Ik snap de discussie’

Met video Man uit Zwolle (22) neergesto­ken bij verkeersru­zie Ceintuur­baan: 30-jarige plaatsge­noot in cel

Bij een verkeersruzie op de Ceintuurbaan in Zwolle zondagavond is een 22-jarige Zwollenaar neergestoken. Een 30-jarige plaatsgenoot is snel daarna aangehouden en zit een dag later nog vast, meldt de politie. De neergestoken man had een hoofdwond en is door een ambulance opgehaald bij het iets verderop gelegen foodcourt.

10 oktober