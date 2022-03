Kosterspaar dat na vele decennia afscheid neemt verrast met een koninklijke onderscheiding

Tijdens corona als uitzonde­ring wel, dit jaar juist geen Pasar Malam in Zwolle

De coronamaatregelen voor evenementen zijn net van tafel, toch komt er dit jaar geen Pasar Malam in Zwolle. Organisator Istimewa Events en evenementencomplex IJsselhallen Zwolle konden geen geschikte datum vinden. Liefhebbers kunnen eind juli in Steenwijk terecht. ,,We wilden allebei heel graag, maar er was helaas geen passend moment.”

23 maart