Kotsende carnavalsvierders niet welkom in Grote Kerk Zwolle

Elya probeert al half jaar aangifte te doen van verkrach­ting op azc Dronten: ‘Ik ben al heel lang bang en gestrest geweest’

Gedrogeerd en verkracht, door twee man tegelijk. Het overkwam in mei van dit jaar Elya, naar eigen zeggen, in bungalow 47 van het asielzoekerscentrum in Dronten. De uit de Golfregio gevluchte homoseksueel probeert daar inmiddels al een half jaar lang aangifte van te doen, vooralsnog vergeefs. LGBT Asylum Support, dat zich inzet voor homoseksuele asielzoekers: ,,Dit is heel kwalijk.''