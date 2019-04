Koud en kans op hagel en sneeuw tijdens Koningsspelen: ‘Winterjas en handschoenen aan’

Tijdens de Koningsspelen belooft het vrijdag een koude en gure dag te worden. In het oosten en noorden is er zelfs kans op een winterse bui met hagel en sneeuw.

Honderdduizenden kinderen doen vrijdag mee aan de Koningsspelen. In de meeste gevallen zullen ze buiten sporten en spelen. Ze doen er goed aan om zich warm aan te kleden, zegt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. ,,Het is verstandig om met winterjas en handschoenen aan naar school te gaan. En ook tijdens de Koningsspelen zelf is het beter om warm aangekleed te zijn.”

Lentedip

De lentedip wordt veroorzaakt door een noordoostenwind. Die voert koude lucht vanuit Scandinavië ons land binnen. ,,Het oosten zit wat de kou betreft op de eerste rang”, weet Van Wezel. ,,Vrijdagochtend begint in het oosten met lichte vorst: -1 graad. Na zonsopkomst warmt het op, maar door de koude wind gaat dat langzaam. Als de kinderen tegen een uur of negen naar buiten gaan voor de Koningsspelen is het slechts een paar graden boven nul. De gevoelstemperatuur zit zelfs tegen het vriespunt aan. Dat komt door de schrale noordoostenwind die er waait.”

In de loop van de ochtend loopt het kwik in het oosten op naar een graad of zes. Dat is een graad of zeven kouder dan normaal in deze tijd van het jaar. Het verschil met de vorige editie van de Koningsspelen is zelfs immens. Vorig jaar was het in het oosten 28 graden en scheen de zon volop.

Winterse bui

Vrijdag is er zelfs kans op een winterse bui. Daarbij kan hagel of sneeuw vallen. ,,De kans daarop is in het oosten en noorden het grootst”, zegt Van Wezel. ,,Al zal het in de ochtend tijdens de Koningsspelen wel meevallen. Als er al een winterse bui valt, verwacht ik dat eerder in de loop van de middag.”