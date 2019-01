Koud!! Zondag en maandag kan het kwik dalen naar -8 in Oost-Nederland

De komende periode zal kouder verlopen dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar, ziet Weerplaza. „IJsgroei op kleine watergangen, ondiepe plassen en op grotere wateren, zal dit weekend beginnen”, voorspelt weerman Wilfred Janssen. Zondag ligt er volgens hem op de koudste plaatsen al een dun laagje ijs.

Schaatsen

De hamvraag is: kunnen de schaatsen uit het vet? De eerste weermodellen laten halverwege volgende week een ijsdikte zien van 3 centimeter. Het daaropvolgende weekend is dat naar verwachting aangegroeid tot 6 á 8 centimeter. „Van grote toertochten is voorlopig dus geen sprake”, aldus weerman Wilfred Janssen.

Er is een maar: op plekken waar banen worden nat gespoten, is er wel degelijk kans om te schaatsen. „Omdat de waterdiepte op ondergespoten banen zeer klein is, kan ijs daar snel vormen. Er is dus een kans dat donderdag al op zo'n baan kan worden geschaatst. Blijft het koud, dan is de kans in het weekend groter”, aldus Janssen.

Sneeuw

En sneeuw? De komende twee weken wordt er weinig neerslag verwacht. Weerplaza ziet alleen op dinsdag een storing van west naar oost over het land trekken. Daarbij kan sneeuw vallen, maar onduidelijk is nog hoe lang en hoeveel centimeter we kunnen verwachten.