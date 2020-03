Koude nacht op komst in Oost-Nederland: lokaal kans op -5

Gebedshui­zen Oost-Nederland schrappen diensten wegens coronauit­braak

11:24 Ook kerken en moskeeën in Oost-Nederland wapenen zich tegen de coronauitbraak. De meeste diensten die gepland stonden voor vandaag en zondag zijn geschrapt. In een aantal gevallen wordt een alternatief gezocht, in de vorm van livestreams of inschrijvingen.