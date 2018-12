KPN stopt in Zwolle met ‘verouderd kopernetwerk’: wijk Stadshagen is één van de zes proeflocaties in Nederland

Mensen met een gewoon telefonie-abonnement of met een DSL-internetaansluiting maken gebruik van het kopernetwerk. Volgens KPN-woordvoerder Wesselink is ‘het uitgangspunt’ dat iedereen kosteloos kan overstappen op glasvezel. Het bedrijf heeft de abonnementen al gelijkgetrokken; in het verleden moest voor een glasvezelabonnement maandelijks meer worden betaald. ,,De impact van de overstap moet voor klanten zo beperkt mogelijk zijn. Er moet her en der een nieuwe modem of router worden geplaatst en misschien zijn wat aanpassingen in de meterkast nodig. Dan zal er wel een monteur aan te pas moeten komen", legt Wesselink uit.



Omdat het KPN-netwerk open is, gaat het bedrijf de komende tijd afspraken maken met andere internet- en telefonieaanbieders. Als dat allemaal rond is, begint in Stadshagen de grote overstap. Wat vervolgens met de oude koperleidingen in de grond gebeurt, is nog niet duidelijk. Ze worden niet per definitie allemaal uit de grond gehaald. Wesselink: ,,Dat zullen we per situatie moeten bekijken. Als de straat toch open gaat, kun je het er wel makkelijk uit halen.”