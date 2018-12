KPN stopt in Zwolle met ‘verouderd kopernetwerk’

Inwoners van Stadshagen die geen gebruik maken van Ziggo moeten de komende tijd allemaal overstappen op glasvezel. KPN stopt in de wijk met het traditionele kopernetwerk voor telefonie en internet. Zo wordt de Zwolse wijk de komende anderhalf jaar overspoeld met nieuwe modems en routers. ,,Maar het uitgangspunt is dat het de klant niets kost.” Stadshagen is een van de zes plekken in Nederland waar KPN de overstap uitprobeert.

Het gaat om huishoudens die internet en telefonie via het KPN-netwerk gebruiken. Voor mensen die kabelinternet en -telefonie van Ziggo gebruiken, verandert niets. ,,In gebieden waar we zowel het koper- als het glasvezelnetwerk hebben, moeten we beide ook onderhouden en in de lucht houden. Terwijl glasvezel een toekomstvast netwerk is", zegt Stijn Wesselink van KPN. Hij benadrukt dat op veel plekken in het land het kopernetwerk wordt vernieuwd en geüpgraded. ,,Daar waar we nu al helemaal overstappen, is het kopernetwerk ook meer verouderd.” Zo ook in Stadshagen.

Op een dekkingskaart van glasvezelaansluitingen in Zwolle is goed te zien dat Stadshagen als enige wijk volledige glasvezeldekking heeft. Als stad loopt Zwolle nog behoorlijk achter op buurgemeenten als Hattem, Dalfsen, Raalte en Olst-Wijhe. Wesselink: ,,In nieuwbouwwijken wordt de laatste jaren standaard glasvezel aangelegd.”

Mensen met een gewoon telefonie-abonnement of met een DSL-internetaansluiting maken gebruik van het kopernetwerk. Volgens KPN-woordvoerder Wesselink is ‘het uitgangspunt’ dat iedereen kosteloos kan overstappen op glasvezel. Het bedrijf heeft de abonnementen al gelijkgetrokken; in het verleden moest voor een glasvezelabonnement maandelijks meer worden betaald. ,,De impact van de overstap moet voor klanten zo beperkt mogelijk zijn. Er moet her en der een nieuwe modem of router worden geplaatst en misschien zijn wat aanpassingen in de meterkast nodig. Dan zal er wel een monteur aan te pas moeten komen", legt Wesselink uit.