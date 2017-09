KPN test veiligheid in Zwolse Diezerpoort

De hulpverleningsdiensten en medewerkers van KPN moeten een in scène gezette brand zo goed mogelijk zien af te handelen. De keuze voor deze plek is geen toeval, zegt woordvoerder Stijn Wesselink van KPN.

,,We doen vaker oefeningen, en dan vooral op locaties waar veel infrastructuur samenkomt." Het gebouw in Diezerpoort is één van de vier 'core netwerklocaties' in het land, waar landelijk het meeste internetverkeer doorheen gaat. De andere zijn te vinden in Arnhem, Rotterdam en Amsterdam. Het knooppunt is deels digitaal, maar ook fysiek. ,,Onder de grond liggen daar veel kabels, ja", aldus Wesselink.