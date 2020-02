Kraantje Pappie sluit Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle af

Dit jaar viert het Bevrijdingsfestival haar 30e editie, met als thema ‘Verhalen om nooit te vergeten’. Donderdagavond is het programma bekend gemaakt en werd onthuld dat Hemmink, importeur van elektrotechnisch installatiemateriaal, de nieuwe hoofdsponsor van het hoofdpodium is.

In aanloop naar het Bevrijdingsfestival is er, na het succes van voorgaande jaren, Theater na de Dam. Op 3 en 4 mei vinden onder dit theaterprogramma verschillende voorstellingen plaats in Theater Odeon. Het programma heeft als doel een brug te slaan tussen herdenken en vieren.

De opening van het festival is net als vorig jaar een Vrijheidsmaaltijd, waar veteranen en Ambassadeurs van de Vrijheid Junior met elkaar in gesprek gaan over vrijheid. Na de maaltijd wordt het festival geopend met het ontsteken van de vlam met aansluitend het openingsconcert van Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel.

Hoofdpodium

Blanks, artiestennaam voor Simon de Witt, opent 5 mei het muzikale programma op het hoofdpodium. Hij heeft vooral veel fans in Amerika en Engeland, maar groeit in Nederland nog hard door. Na hem is het de beurt aan Davina Michelle, die in 2018 deelnam aan AVROTROS-programma Beste Zangers. Ze vertolkte hier ‘Duurt te lang’ van rapper MC Fit en sinds dien is de zangeres niet meer weg te denken uit het huidige muzieklandschap.

Aan het eind van de middag, na het optreden van Belgische indierockgroep Balthazar, komen Ambassadeurs van de Vrijheid Lucas & Steve hun duit in het zakje doen. Het DJ-duo uit Maastricht is behalve in Nederland ook in Azië bekend, met name in Japan. Ze zijn bekend van hits als ‘Where Have You Gone’ en de meest recent uitgebrachte single ‘Perfect’.

In de avond is het hoofdpodium eerst voor de band DI-RECT, opgevolgd door coverband The Dirty Daddies die op eigen kracht al twee keer AFAS Live uitverkocht. De avond wordt afgesloten door Kraantje Pappie. Tijdens het Bevrijdingsfestival Overijssel 2018 stond hij ook al op het hoofdpodium, als voorlaatste act van de dag.

Windesheim Danstheater

Naast het hoofdpodium zijn er zoals ieder jaar nog een aantal andere podia waar muziekliefhebbers hun hart kunnen ophalen. Zo kunnen dansliefhebbers vrijheid vieren met artiesten als Willie Wartaal met zijn DJ Set, De Alliantie, Propulsive feat. Stanley Medema en Druiprek bij het Windesheim Danstheater.

Liefhebbers voor wat meer alternatieve muziek kunnen bij Podium Abbot terecht. Onder andere Rob Dekay, ook bekend van AVROTROS-programma Wie is de Mol seizoen 2020, en muziekgroep Yin Yin, die vooral psychedelische muziek met oriëntaalse invloeden maakt, brengen een bezoek aan Podium Abbot.

Rest ons de Sena Performers Stage: daar treden verschillende bands op, waaronder vier bands die een Song for Freedom schreven. Songs for Freedom is een project dat dit jaar georganiseerd is in het kader van 75 jaar bevrijding. Vier Overijsselse bands werden gevraagd een nummer te schrijven over wat vrijheid voor hen betekent. De bands die deelnemen zijn Boogie Monster, Lauringer, NO WOW en D A R K D A Y S.

Volledig scherm Bands die meedoen aan Songs for Freedom © Overijssel viert Vrijheid

Familieweide

Traditiegetrouw wordt de Familieweide dit jaar ingericht met een kindgericht programma: er is muziek, theater en ander vermaak. Na het succes van vorig jaar is ook deze editie gekozen voor het thema ‘Ontdek de Wereld van Morgen’. Kinderen kunnen hier zelf ontdekken hoe ze beter voor de wereld kunnen zorgen, beginnend bij zichzelf.

In het Wereldpaviljoen is ook dit jaar, naast het muzikale programma, ruimte voor inhoudelijke gesprekken. Dit jaar gaan die gesprekken over het festivalbrede thema ‘Verhalen om nooit te Vergeten’.

Volledig scherm De Familieweide op Bevrijdingsfestival Overijssel 2019. © Frans Paalman

Vrijheidscolleges