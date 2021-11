Krachttrainer uit Kampen neemt afscheid van olympische sporters: ‘Toe aan nieuwe prikkel’

Update Zwolse wethouder De Heer gaat stoppen, VVD schuift Statenlid Courtz naar voren als opvolger

Na elf jaar komt er een einde aan de periode van René de Heer als wethouder in Zwolle. De Zwolse bestuurder keert na de verkiezingen in maart volgend jaar niet meer terug in de lokale politiek. Zijn VVD schuift Statenlid Regien Courtz naar voren als potentiële opvolger.

4 november