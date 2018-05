Kransen verpieteren bij Zwols oorlogsmonument

Achttien dagen nadat de kransen bij het oorlogsmonument in het Ter Pelkwijkpark in Zwolle zijn gelegd, liggen de bloemstukken te verpieteren in de zon. Wat op 4 mei nog mooi groen en kleurrijk was, is nu dor en bruin. Regels voor het onderhoud zijn er niet, maar na vragen van de Stentor laat de gemeente Zwolle de bloemstukken snel verwijderen.

,,Specifieke regels zijn er niet", reageert gemeentewoordvoerder Marieke Stenfert desgevraagd. ,,De Rova doet het beheer van de parken en verwijdert ook de bloemstukken als dat nodig is. We proberen goed in de gaten te houden wanneer dat nodig is. Met de Rova maken we daar prestatieafspraken over." Stenfert kan niet zeggen of die afspraken nu aangescherpt moeten worden: ,,Die toezegging kan ik niet doen."

Rova-woordvoerder Agnes Bouwman meldt dat normaal gesproken eerst de houders voor de kransen verwijderd worden door de gemeente Zwolle. ,,En dat is voor ons het teken om de kransen weg te halen. Nu is het andersom gegaan." De vraag of de kransen niet eerder weggehaald hadden moeten worden, wil Bouwman niet beantwoorden: ,,Ze horen er niet verpieterd bij te liggen", is het enige wat ze kwijt wil.

Richtlijn

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei hanteert als richtlijn dat kransen kunnen blijven liggen of staan 'zolang ze een waardige uitstraling hebben'. Dat zegt woordvoerder Gerben van den Berg, zonder een waarde-oordeel te willen geven over de Zwolse bloemstukken. ,,Bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam proberen we ze zo lang mogelijk te laten hangen, maar meestal is dat maximaal een week."

In Zwolle liggen de bloemstukken nu achttien dagen; aanzienlijk langer. ,,Maar hoe lang de kransen een waardige uitstraling hebben, is onder meer afhankelijk van de locatie, de verzorging en de kwaliteit van de bloemstukken", zegt Van den Berg. ,,In Amsterdam laten we de kransen 's nachts weghalen om ze te verzorgen. Meestal worden ze na maximaal een week helemaal weggehaald. Dat laten we door de gemeente Amsterdam doen."

Het oorlogsmonument in het Ter Pelkwijkpark is geadopteerd door twee Zwolse basisscholen; de Chr. Daltonschool Konining Emma en de Geert Groteschool. Bij eerstgenoemde weet teamleider Ingeborg de Ruiter te melden dat de scholen de kransen bestellen en leggen, maar dat er voor het verdere onderhoud geen protocol is. ,,Dat gaat via de gemeente."

Veteranen