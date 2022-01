Krantenbezorgers lopen dubbele wijken, toch lukt het niet om overal op tijd de krant te bezorgen

Om dat uit te vinden, loopt de Stentor een nachtje mee in het distributiedepot op het Schumanpark in Apeldoorn. Een locatie waar ze dagelijks te maken hebben met te weinig krantenbezorgers.

De nacht is nog jong. Het is kwart over twee. Bart (61) en Hermien Pannekoek (57) zijn al druk in de weer. Voorbereiden, zoals het alvast parkeren van pallets met bijlagen voor de zaterdagkranten. In het geval van de Stentor is dat de bijlage Mezza.