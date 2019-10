Krijgt Zwolle straks warmte diep uit de grond? Deze inwoners volgen het op de voet

,,We staan aan de vooravond van grote veranderingen. Vijftig jaar geleden gingen we van steenkool naar gas, en nu moeten we van het gas af. De geschiedenis herhaalt zich. Geothermie vind ik een veelbelovende ontwikkeling en ik heb er veel vertrouwen in. Ik vind het geweldig dat warmte uit de grond gebruikt kan worden voor verwarming van onze huizen. Voor Nederland is het nieuw maar in Parijs zijn er installaties die al zeventig jaar in gebruik zijn. Omdat onze wijk hiervoor in aanmerking komt dacht ik: hier wil ik bij zijn. Daarom heb ik me gemeld voor de klankbordgroep. Ik ben wel heel benieuwd hoe het verder gaat. Er moet een warmtenetwerk komen in de wijk. Maar er is ook een bestaand stelsel, dat nog overgebleven is van de stadsverwarming. Kan dat misschien met wat aanpassingen gebruikt worden? Ik vraag me ook af of er een back-up komt. We waren laatst in de Koekoekspolder op bezoek waar al een installatie draait, en daar was de pomp kapot. Geen warmte. Dat wil je in je huis niet meemaken natuurlijk. En ik vraag me af wat het qua kosten betekent voor huizenbezitters om hier op aangesloten te worden. Ik woon in een complex met huur en koop door elkaar heen, en ik heb zelf een koopwoning. Woningcorporaties zijn de grote spelers in dit verhaal, maar hoe zit het met de huiseigenaren? Ik wil niet dat wij de hoofdprijs gaan betalen.”