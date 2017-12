Kritiek op mogelijke windmolenlocaties in Zwolle

Energiemaatschappij Engie ziet de bouw van een of meerdere windmolens op het Harculo-terrein in Zwolle niet zitten.

De locatie wordt genoemd in de lokale Energiescan die Zwolle heeft laten opstellen om te kijken welke locaties geschikt zijn voor duurzame energieopwekking. Het Harculo-terrein wordt daarin genoemd als kansrijke locatie voor het opwekken van windenergie.

Locaties

De gemeenteraad besprak gisteravond de resultaten van de Energiescan. Daarin wordt een viertal locaties genoemd voor windmolens; Tolhuislanden, nationaal landschap IJsseldelta (de polder Mastenbroek), Vecht en Zwarte Water en de zone langs de spoorlijn Zwolle-Wijhe (inclusief Harculo-terrein).

Het Harculo-terrein blijft ook na de afbraak door het Rijk aangewezen als locatie voor grootschalige energieopwekking. Energieleverancier Engie kondigde in een eerder stadium aan onderzoek te doen naar duurzame energiewinning.

Toch zegt Engie al op voorhand geen voorstander te zijn van opwekken van windenergie ter plekke. ,,Dat vinden we geen goede optie, want de molens staan dan veel te dicht op de bebouwing en op het natura2000-gebied dat pal naast het Harculo-terrein ligt’’, zegt Verheul. Vergunningtechnisch kan dat problemen opleveren. Engie kent de Energiescan van Zwolle, maar is daar zelf niet bij betrokken geweest. Ze is voorstander van een gezamenlijke aanpak en wil in de discussie over nieuwe energievormen naar alle vormen van duurzame energie kijken.

Broedgebied

Voorzitter Alex Wolters van plaatselijk belang Windesheim en omstreken had eveneens kritiek op het aanwijzen van dit gebied. ,,De bewoners van Windesheim zijn totaal niet gekend in deze plannen", zo sprak hij maandagavond het college toe tijdens de bespreking van de Energiescan. Ook op de aanwijzing van het gebied Tolhuislanden klonk kritiek. In een ingezonden brief spreekt het Agrarisch Natuur Collectief Noordwest Overijssel over een 'cruciaal broed- en foerageergebied voor kritische soorten als grutto, wulp en tureluur' op de plek die door de gemeente is aangemerkt als geschikte locatie.