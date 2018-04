De Zwolse fietsenproducent Kruitbosch neemt een aandeel van 40 procent in E-bike-to-go, in ons land de grootste leverancier van deel-e-bikes aan bedrijven.

De twee bedrijven denken door de samenwerking beter te kunnen inspelen op de explosieve groei in de vraag naar deel-e-bikes binnen het bedrijfsleven. Daarnaast gaan ze samenwerken aan het volledig ontzorgen van organisaties met alles wat met ‘bike-management’ te maken heeft. Naast de levering en het onderhoud van e-bikes betekent dat onder meer ondersteuning in het gebruik ervan. Via de ingebouwde technologie kunnen e-bikes op afstand worden getraceerd, gereserveerd en geopend.

E-bike-to-go, in 2015 opgericht in Amsterdam, is leverancier van deel-e-bikes aan ongeveer 80 bedrijven en heeft klanten zoals Achmea, Nuon en het UWV. Oprichter Jelle Visser geeft aan dat het delen van fietsen een enorme vlucht heeft genomen, waarbij het jonge bedrijf bijna niet meer aan de vraag kan voldoen. ,,In Kruitbosch hebben we nu een partner gevonden met wie we het enorme potentieel optimaal kunnen benutten."

