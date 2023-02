‘Kun je het geld nú overmaken?’ Joost en Aisame uit Zwolle laten zich met app op zak niet foppen

Brandweer trotseert ijskoud water in Raalte om onderstebo­ven bungelende kraai te redden

Dierenambulance en brandweer spaarden kosten noch moeite om een ondersteboven bungelende kraai te redden. De vogel zat verstrikt in een boom op het eilandje in de vijver in park Drostenkamp in Raalte.