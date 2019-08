Kunstbeurs Zwolle: ‘Waarom hebt u koeienstront gebruikt?’

Het experiment met een tijdelijke zomermuseum in theater de Spiegel nadert zijn einde. Het POP UP museum, met werk van louter Zwolse kunstenaars, is tot 1 september te bezoeken. Tijdens de kunstbeurs, gisteren, konden bezoekers de kunstenaars ontmoeten, kijken en kopen.

,,Waarom hebt u koeienstront gebruikt?” Het niet alledaagse materiaalgebruik waarmee een portret van Jan Wolkers is gemaakt, intrigeert een jonge bezoeker aan de kunstbeurs mateloos. Anja van Loo, de kunstenares in kwestie, vindt het dan ook een goede vraag. ,,Omdat Jan Wolkers zelf ook met koeienstront schilderde”, is haar eenvoudige antwoord. Ze kan het weten: de Zwolse had ooit een duo-expositie met de vermaarde schrijver en kunstenaar. ,,Ergens in een kapelletje op de Veluwe, ik weet niet precies meer waar. Ik ben opgeleid aan de Vrije academie voor beeldende kunst in Nunspeet. Voor mijn afstudeerproject maakte ik vijf portretten van hem. Maar toen ik hem er later eens over sprak, zei hij over de koeienstront: als je maar weet dat het mijn idee was. Heel onsympathiek. Dat laat je je als de grote kunstenaar wel kennen.”

Picasso

Behalve Wolkers leverde Van Loo voor het POP UP museum ook een portret van Picasso in tweevoud. Op het eerste gezicht een realistische, wanneer je de vakjes openklapt komt een kubistische variant tevoorschijn. Ze hoopt van ganser dat haar werk van de hand gaat, de helft van de opbrengst gaat namelijk naar het Zwolse dierenasiel. ,,Ik heb daar ooit een hondje vandaan gehaald en gezien hoe goed ze daar voor de dieren zorgen, vandaar”, verklaart Van Loo. ,,Bij een volgende gelegenheid overweeg ik nieuw werk te maken, iets van een portrettenserie of iets dergelijks. Ik ben net verhuisd en wilde niet meer met deze schilderijen zeulen.” Die volgende keer lijkt er wel te gaan komen, zegt de organisatie. Rob Zuidema, directeur van Zwolse Theaters, toont zich voorstander. ,,De reacties van de kunstenaars en de bezoekers zijn over het algemeen positief. Persoonlijk ben ik heel blij dat tijdens de zomermaanden de Spiegel toegankelijk is, een eerste stap.” Het tijdelijke museum trekt volgens hem wekelijks tussen de 50 en 60 bezoekers, vertelde hij eerder. ,,Geen grote getallen maar prima om mee te starten.”

Zo denkt Dennie Boxem, kunstenaar en een van de drijvende krachten, ook over het museum dat op 30 juni opende en nog tot 1 september is te bezoeken. ,,Dit hebben we in anderhalve maand voor elkaar gekregen, dus zonder al teveel pr. Bij een nieuwe editie hebben we daarvoor veel meer tijd, ook om subsidie aan te vragen en leuke kortingsactie in samenwerking met andere partijen te verzinnen.” Het definitieve besluit wordt in oktober genomen, als de ervaringen zijn geëvalueerd, bij de Spiegel zijn ze eerst druk met het Stadsfestival, dat volgende maand plaats heeft.

Ballotage