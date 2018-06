Kunststripbeurs in Grote Kerk Zwolle

De beurs is onderdeel van het comicfestival Inktvingers. Behalve stripverhalen bestaat dat werk uit handgemaakte artikelen, illustraties, posters, stickers en ook ter plekke gemaakte tekeningen. De beurs is interessant voor een breed publiek omdat er sprake is van uiteenlopende soorten teken- en maakwerk, stijlen en activiteiten. De beurs is van 10 tot 17 uur en de toegang is gratis.