Kunststudenten vinden makkelijk werk

De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is voor het vierde jaar op rij gedaald, namelijk van 4,6 procent in 2016 naar 3,2 procent in 2017.

Bij ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Zwolle, Arnhem en Enschede is dat zelfs nog lager, namelijk 2,1 procent. Dat maakt ArtEZ bekend in een persbericht.

De werkloosheid onder hbo-afgestudeerden is sinds 2013 voortdurend gedaald. In 2017 was 3,2 procent werkloos. De werkloosheidspercentages liggen nu weer op het niveau van tien jaar geleden, vóór de economische crisis.

Lage uitval