Kunstwerk bij Windesheim én op de loopbrug over station Zwolle: Engelenpad krijgt nieuwe boost

Liveblog Heino pakt drie belangrij­ke punten, Alcides verliest voor de zesde keer op rij en kraker in 3A eindigt onbeslist

Dat Alcides een overwinning goed kon gebruiken, is een understatement. Maar de ploeg uit Meppel moest vanmiddag ook haar meerdere erkennen in Hoogeveen. Heino boekte daarentegen een zeer belangrijke zege op VKW. In de eerste klasse D slaagde Columbia er niet in de eerste driepunter van het seizoen een goed vervolg te geven, terwijl de topper tussen Steenwijkerwold en Wacker geen winnaar opleverde. Dat en nog veel meer kwam vandaag voorbij in het liveblog.

20 november