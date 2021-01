Kunstwerk met de waarde van een ton voor de tweede keer vernield in Zwolle

Dertien jaar nadat een automobilist het de vernieling in reed, is het kunstwerk de Boog over het Twistvlietpad in de Zwolse wijk Stadshagen wederom gesneuveld.

Losgeslagen onderdelen liggen in de berm, de normaal gesproken fier overeind staande boog hangt nu over het Twistvlietpad. Als een boom die op het punt van omvallen staat, al lijkt de fundering nog intact. Het is de tweede keer dat het kunstwerk van Thom Puckey (Crayford, 1948) compleet vernield is.

Buurtbewoners hoorden in de nacht van zaterdag op zondag een harde knal, meldt wijkagent Maarten van Esch in een getuigenoproep op sociale media. Waar een enkeling denkt aan vuurwerk, lijkt het gezien de ontwrichting van het werk en de schade aan de bovenzijde meer waarschijnlijk dat er iets tegenaan gereden is. En dat zou niet voor het eerst zijn.

In 2009 nieuw gemaakt na aanrijding

In 2007 knalde een nooit achterhaalde automobilist ook al tegen het kunstwerk aan. Die klap was toen zo fors, dat de hele zaak is weggehaald en kunstenaar Puckey van de gemeente Zwolle de opdracht kreeg om een nieuwe te maken. Kosten: 100.000 euro. Reparatie van het werk, dat toen nog maar twee jaar op z'n plek stond, zou even duur zijn geweest, was het argument. ,,En als het om kunst gaat, is een ton niet zo veel’’, stelde toenmalig wethouder Erik Dannenberg. In 2009 verscheen de tweede, nieuwe versie.

Volledig scherm Plaatsing van het nieuwe beeld in 2009. © Frans Paalman

Betekenis kunstwerk

De boog stelt een oerboom voor, die overgaat in de vorm van elektriciteitsdraden. Het kunstwerk, gemaakt door een aluminiumgieterij in Italië, moet daarmee een link leggen tussen de oude functie van Stadshagen, en de nieuwe (woon)functie. Het beeld is gemaakt door een aluminiumgieterij in Italië en onderdeel van een vierdelige kunstserie, samen drie andere werken in Stadshagen.

Of het werk hersteld kan worden, of dat er misschien een derde versie moet komen, is nog onbekend.

Volledig scherm Toenmalig wethouder Peter Pot moet in 2005 springen om De Boog van Thom Puckey te onthullen. © Frans Paalman