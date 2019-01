Kwakkelend Hudson's Bay gaat warenhuizen aanpassen, wordt Zwolse vestiging kleiner?

Hudson's Bay, dat dertien vestigingen in Nederland telt plus twee van dochter Saks Off 5th, gaat zich 'herpositioneren'. Wat dat betekent voor de te openen vestigingen in Amstelveen en Utrecht wil het bedrijf nog niet zeggen.



Die openingen, dit voorjaar, gaan wel gewoon door. Hudson's Bay liet een jaar geleden al weten vooralsnog geen plannen te hebben voor meer zaken. Bij de aankondiging van de komst naar Nederland in 2016 beloofden de Canadezen naar circa twintig warenhuizen te streven.