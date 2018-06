Kwart extra agenten naar Oost-Nederland

De nationale politie wordt fors uitgebreid. De komende jaren komen er ruim duizend extra agenten bij. De politie in Oost-Nederland, dat met capaciteitsproblemen kampt, profiteert stevig van de uitbreiding: in Gelderland en Overijssel krijgt de politie er 226 agenten extra bij.

Voor de versterking van de politie trekt het kabinet ruim 20 miljoen euro extra uit, zo maakte minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vrijdagmiddag bekend. Het kabinet steekt 291 miljoen euro in de nationale politie. Aanvankelijk was daarvoor 267 miljoen in het regeerakkoord opgenomen. Daardoor kunnen er de komende vier jaar precies 1.111 nieuwe agenten worden aangesteld.

Werkdruk

Regioburgemeester Hubert Bruls en politiechef Oscar Dros van de Eenheid Oost-Nederland zijn erg blij met de uitbreiding. Van de beloofde extra 1.111 agenten gaat ongeveer een kwart naar Oost-Nederland. Dat is veel, betogen Bruls en Dros. ,,Ik heb dit als burgemeester nog nooit meegemaakt. We hadden als regioburgemeesters het dubbele gevraagd. Dit is echter een prima eerste stap’’, zegt de burgemeester van Nijmegen.

Dit kabinetsbesluit is ‘een ongelooflijk mooi signaal’ naar zijn agenten op de werkvloer, zegt hoofdcommissaris Dros, politiechef van de Eenheid Oost-Nederland. ,,Nieuwe collega’s zijn meer dan welkom. Want het kraakt en piept. De werkdruk en roosterdruk is binnen onze eenheid hoog.’’

Noodklok

Zo hoog dat Bruls recent de noodklok luidde over de krapte bij de politie. De politie heeft geen tijd om boeven vangen, stelde Bruls. Door de uitbreiding komt er meer armslag. De extra agenten worden ingezet om ondermijning te bestrijden. Het aanpakken van de georganiseerde misdaad die hun criminele winsten in de legale bovenwereld investeren vergt doorgaans diepgravend onderzoek.

De aanpak van cybercrime krijgt eveneens topprioriteit. De Landelijke Eenheid krijgt ruim 60 man er bij om de digitale misdaad te bestrijden. Daarvoor worden vooral jonge mensen geworven.

Nood

Waar de nieuwe agenten en rechercheurs precies komen te werken is nog onbekend. De 78 burgemeesters moeten het daar in het najaar over eens worden. Een onderzoek brengt momenteel de ontwikkelingen binnen de huidige verdeling en de werklast binnen de eenheid in kaart. ,,De nieuwe agenten komen daar waar de nood het allerhoogst is’’, belooft Bruls.