Kwart van Oost-Nederland worstelt met een winterdip

In de enquête werd aan 7.200 Nederlanders gevraagd of zij last hebben van een winterdip. Bijna een kwart van hen (24,7 procent) zei ‘ja’, 71,5 procent zei ‘nee’, en 3,8 procent ‘weet ik niet/zeg ik liever niet’.

Vrouwen beantwoordden de vraag overigens vaker met ‘ja’ dan mannen (bijna dertig procent tegenover 22 procent).

Mensen die aan een winterdip zeggen te lijden, ervaren een gebrek aan energie, zijn futloos, somber, neerslachtig, hebben minder behoefte aan sociale contacten en kampen met toename van eetlust of gewichtstoename in de in de donkere herfst- en wintermaanden.

Enquete Poll Worstel ik met een winterdip? Ja (Ga naar de volgende poll)

Nee

Geen idee Worstel ik met een winterdip? Ja (Ga naar de volgende poll) (38%)

Nee (53%)

Geen idee (8%)

Middenmoot

De onderzoeksresultaten werden eveneens gesplitst naar provincie. Daaruit blijkt dat relatief veel mensen in Zeeland (34,9%) het gevoel hebben in een winterdip te zitten en relatief weinig mensen in Noord-Brabant (20,4%).

Als het gaat om mensen met een winterdip bivakkeren Overijssel (23,2%), Gelderland (26,5%) en Flevoland (26,7%) in de middenmoot.

Enquete Poll Ik worstel met een winterdip en heb vooral last van: Gebrek aan energie, futloosheid

Sombere of neerslachtige gevoelens

Minder behoefte aan sociale contacten

Toename eetlust en/of gewichtstoename Ik worstel met een winterdip en heb vooral last van: Gebrek aan energie, futloosheid (50%)

Sombere of neerslachtige gevoelens (32%)

Minder behoefte aan sociale contacten (10%)

Toename eetlust en/of gewichtstoename (8%)

Winterdepressie

Een winterdip wordt vaak gekoppeld aan een winterdepressie. Dat is, in tegenstelling tot Blue Monday, wel een erkend begrip en staat in de medische wereld bekend als Seasonal Affective Disorder (SAD).

Op thuisarts.nl wordt beschreven dat je daar aan lijdt als je minstens twee weken lang bijna dagelijks last hebt van vijf of meer verschijnselen van depressie en dat minstens twee jaar achter elkaar.

Geruststellend: de klachten beginnen in het najaar of in de winter, maar gaan in het voorjaar vanzelf over en zijn tussentijds te behandelen met lichttherapie.

Klachten per provincie