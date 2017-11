Kwestie-Primera zet coalitiedeal koopzondag Zwolle onder druk

De zelfbenoemde geluksmakelaar deed zaterdag in de Stentor zijn beklag over het feit dat 31 december geen koopzondag is. Hij verwacht hierdoor omzetderving, aangezien hij juist op de laatste dag van het jaar veel Staatsloten verkoopt. Nota bene coalitiepartij D66 wil nu dat haar eigen college van burgemeester en wethouders de spelregels verandert die ze zelf ondertekend heeft.

,,Zwolse ambtenaren moeten handelen op basis van onze regels, maar in dit geval is het wel heel opmerkelijk. Kijk ernaar met boerenverstand, zou ik zeggen", stelt D66-raadslid Claudia van Bruggen. Ze vindt niet dat de Primera aan de Hogenkampsweg hiermee een voorkeursbehandeling krijgt. ,,Het zou kunnen dat andere ondernemers het ook willen, dat zien we tegemoet."

Flexibiliteit

De timing is op z'n minst opmerkelijk, het is nog maar vier maanden tot de gemeenteraadsverkiezingen. D66 zit als liberale partij in haar maag met de koopzondagafspraak (maximaal vijftien per jaar) die ze gemaakt heeft met ChristenUnie, VVD en PvdA. ,,Toch had ik hier ook om gevraagd als dit twee jaar geleden had gespeeld. De ChristenUnie is de grootste met acht zetels, er is dus een deel van de Zwollenaren dat voor haar koopzondagstandpunt gekozen heeft. We moeten zo eerlijk zijn om te zeggen dat we voor vier jaar afspraken gemaakt hebben, maar gelukkig is er altijd enige flexibiliteit geweest." Halverwege de collegeperiode versoepelde de coalitie het koopzondagbeleid. ,,Dat hebben we met duw- en trekwerk voor elkaar gekregen."



'Hartstikke leuk'

Primera-baas John Kosterman noemt het 'hartstikke leuk dat die mevrouw van D66 zich er druk voor maakt'. ,,Iedereen heeft begrip voor mij, zelfs de meneer van de gemeente. Maar het verhaal is constant dat het nu eenmaal gemeentebeleid is." Hij is zeer benieuwd of de D66-vragen nog wat uithalen en wat de effecten zijn voor andere ondernemers. ,,Want je kunt er donder op zeggen dat wanneer ik open mag, de slager en de bakker ook bij de gemeente beginnen te piepen over 31 december."