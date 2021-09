Kwetsbare patiënt vraagt ziekenhuis steeds vaker om derde prik: ‘Je merkt dat het leeft’

Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk en Lelystad hoort regelmatig patiënten over de derde prik. ,,Afgelopen weekend gaf ons ziekenhuis in Lelystad voorlichting over vaccinaties. De aanwezige dokter gaf aan dat tachtig procent van de kwetsbare mensen die ze sprak vroeg om een derde prik. Dan vroegen ze zich af: kunnen we die al halen, of wanneer kan dat”, vertelt woordvoerder Linda Heller. ,,Je merkt echt dat het leeft.”