Kwetsbare Zwollenaren verder in isolement door wegvallen vrijwilligerswerk: ‘Schrijnende situaties’

Professio­ne­le kof­fie-nerds uit Wijhe, Hattem en Zwolle praten over hun passie in nieuwe Koffiepod­cast

22 februari Vier gasten in gesprek over hun gezamenlijke passie. Wat in sommige kringen ook wel een ‘koffieklets’ genoemd wordt, is het in dit geval ook letterlijk. De vier zijn namelijk echte koffienerds. Zij maken samen nu de Koffiepodcast. Er staan al zeven afleveringen online. Aanstichter is Ron de Wit, koffie-expert uit Wijhe.