Laadpaal in Zwolle nodig? Zo vraag je er eentje aan

In Zwolle staan op dit moment 35 openbare laadpalen waar iedereen met een elektrische auto gebruik van kan maken. Ook staan er nog eens 40 extra laadpalen in de gemeentelijke parkeergarages.

Als je wilt weten waar de laadpalen in Zwolle precies staan, dan kun je kijken op een speciale laadpalenkaart. Bekijk de locaties in jouw buurt.

Zwollenaren die in aanmerking willen komen voor een openbaar oplaadpunt, moeten voldoen aan een paar eisen:

- Je woont in Zwolle;

- Er is geen mogelijkheid om op eigen terrein een laadpunt te realiseren;

- En binnen een loopafstand van circa 200 meter van je woonadres is nog geen laadpaal of staat nog geen laadpaal gepland.

Elektrische rijders die een laadpaal willen aanvragen, kunnen zich aanmelden via de website www.openbaarladen.nl.

Buurt informeren

Wanneer iemand in de straat een laadpaal aanvraagt, ontvangen buurtbewoners een brief van de gemeente. Omwonenden hebben de mogelijkheid om te reageren en kunnen een andere locatie aandragen.

In sommige gevallen wordt in overleg met de buurt voor een andere locatie gekozen. Volgens de gemeente moeten de laadpalen goed verdeeld zijn over de stad en mogen ze de doorgang van het verkeer niet belemmeren. Ook wordt de parkeerdruk in een wijk meegewogen.